Lazio, Braglia: "Baroni non merita le critiche, ha grandissimi meriti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il finale di stagione è sempre tempo di bilanci e non è diverso in casa Lazio dove sono tante le situazioni da valutare tra cui anche quella relativa all'operato di Marco Baroni. Quello della permanenza o meno del tecnico è un argomento molto discusso sul quale ha detto la sua anche Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio.

"Stento a capire perché debba andare via. La piazza è influenzata dalla società. Credo che Baroni abbia fatto un grandissimo campionato e ha grandi meriti nei risultati colti. Forse Baroni stesso non sopporta un ambiente così se non vengono condivise certe cose. Non merita di essere criticato così", queste le sue parole.

