Lazio, De Paola: "Baroni? Non è facile lavorare con Lotito..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A è agli sgoccioli e, come ogni, anno è tempi di bilanci. La Lazio, nell'ultimo turno di Serie A, sfiderà il Lecce a caccia di un piazzamento in Europa. In estate poi ci sarà da capire come la società intenderà muoversi sia sul fronte mercato che sull'allenatore. Sul tema ecco il pensiero di Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio.

"La Lazio ha sei punti in più dello scorso anno, ma nel confronto con la Roma ha aperto molti dubbi. Pesa questo recupero alla fine. Io credo che alla fine non rimarrà. Non è facile lavorare con Lotito. Palladino alla Fiorentina invece ha meritato la riconferma. Assurde le critiche dei tifosi, ma cosa pretendono? Ha fatto un buon lavoro, sono arrivate critiche ingiuste".

