Lazio, Provedel a Piazza di Siena: "Come nel calcio, la vittoria è questione di dettagli"

A Roma, nella splendida cornice di Villa Borghese, va in scena il Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Tra i vari ospiti, presente anche il portiere della Lazio Ivan Provedel che, ai microfoni di Agipro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Per me è la prima volta qui e sono molto felice di esserci, è un evento bellissimo". Il portiere biancoceleste ha seguito attentamente la gara, parlando della passione della nipote: "Pratica equitazione, anche se non a questi livelli, e sono contento di aver compreso meglio il suo sogno".



"In entrambi i casi, sia nell'equitazione che nel calcio, è questione di centimetri e bisogna lavorare per raggiungere traguardi importanti. Cavaliere e cavallo devono saltare altezze importanti e, senza un buon allenamento, non ci sarebbero le prestazioni super a cui ho assistito oggi. Del resto qui ci sono migliori ed è impressionante assistere alle loro gare".

Sulla possibilità di scoprire una nuova passione ha detto: "Non sono mai andato a cavallo, forse sono troppo pesante (ride ndr). Magari un giorno proverò...". Infine sulll'organizzazione dell'evento: "Siamo in una location unica, complimenti per l'organizzazione".

