Roma, l'attacco di Le Fée: "Lì avevo perso la voglia di giocare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a parlare Enzo Le Fée. Alla vigilia della partita valida per la finale dei playoff di Championship tra Sheffield e Sunderland, l'ex centrocampista della Roma ha parlato di cosa non ha funzionato nei primi mesi nella Capitale. Queste le sue parole: “Perché non giocavo con Juric? Voleva una squadra più fisica per portare la squadra fuori dalla zona retrocessione. Il Sunderland mi è piaciuto fin dal dal primo giorno, dal primo allenamento. Mi piace stare in campo. Questo è ciò che avevo perso a Roma. Se non riesco a godermi il mio tempo in campo, sicuramente faccio fatica. Voglio restare al Sunderland l’anno prossimo. Lavoro da sei mesi per questo".

