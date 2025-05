Inter, Marotta torna sulla sfida con la Lazio: "Abbiamo ritenuto di non..."

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Como - Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato Beppe Marotta. Il presidente e amministratore delegato del club nerazzurro è tornato sulla sfida con la Lazio e in particolare sulle decisioni prese da Chiffi durante l'incontro, motivando anche la decisione del silenzio stampa. Le sue parole: "Se ci sentiamo penalizzati dagli arbitraggi? Non voglio entrare in questo argomento, soprattutto stasera. Io credo che il silenzio sia una forma di comunicazione: deve essere interpretata da taluni e spiegata da altri, in questo caso noi. Non è il momento per farlo, abbiamo ritenuto di farlo non per mancanza di rispetto ma perché c’erano tensioni”.

