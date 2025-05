Cagliari, parla Piccoli: "Contro la Lazio uno dei miei gol più belli"

Ha raggiunto quota dieci gol, Roberto Piccoli. Per l'occasione il centravanti del Cagliari ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi proprio sulle reti messe a segno in stagione. Una di queste è arrivata contro la Lazio, e lui ritiene sia una delle più belle. Queste le sue parole: "Col Como è stato bello perché il primo in campionato, col Venezia, l’ho cercato, voluto, un gol cattivo, di testa su corner di Zortea. Il più bello di questi 10? Direi due: con la Lazio, colpo di testa bellissimo e col Monza, di piede, un gran gol".

