Lazio, Sabatini: "Tchaouna va venduto. In attacco si deve intervenire..."

Con la fine del campionato sempre più vicina e il mercato ormai alle porte, in casa Lazio si pensa già a come intervenire sulla rosa in vista della prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sui giocatori da cedere per fare cassa e finanziare dei colpi in entrata.

“Partendo dal portiere se c’è una squadra che vuole Provedel glielo darei. È un grande professionista e un buon portiere, ma non ha più senso che resti alla Lazio. In difesa Gila e Tavares hanno mercato, come Guendouzi a centrocampo che ha spessore internazionale e la vetrina della nazionale francese".

“Tchaouna per me ha delle potenzialità, ma quest’anno quante volte ha replicato il rendimento delle partite migliori? Per 15 milioni lo devi vendere. Per Noslin farai una minusvalenza e quindi conviene tenerlo. Poi non puoi smantellare tutto. Quelli con la valutazione maggiore sono Gila e Guendouzi, ma non puoi vendere tutti”.

“L’anno prossimo bilanciare tutto quello che ha fatto Pedro non sarà facile. In attacco qualcosina si dovrà fare per l’anno prossimo e gli attaccanti costano”.

