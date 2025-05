Mbappe alla Lazio: il paragone di Mellone citando Fiorello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rosario Fiorello alla Rai? Un'ipotesi che farebbe sognare il direttore del Day Time Rai e noto tifoso laziale, Angelo Mellone al pari di un trasferimento di un attaccante come Kylian Mbappe alla Lazio. In effetti, è proprio questo il paragone che Mellone, in via scherzosa, ha dato ai microfoni di Agi commentando l'indiscrezione su Fiorello: "Fiorello a Domenica In? È come se mi chiedessero ‘vuoi Mbappé alla Lazio?’, ti rispondo di sì ovviamente".

