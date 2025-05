Lazio, Manfredini: "Il lavoro di Baroni è ottimo, ma a fine stagione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Cristian Manfedini - ex calciatore biancoceleste - ha detto la sua sulla stagione della Lazio e sul rendimento di alcuni singoli, proiettandosi anche al mercato di quest'estate.

“La Lazio il suo l’ha fatto. La Roma ha un vantaggio maggiore sulla corsa europea perché è l’unica squadra che affronta un’avversaria che non ha obiettivi. La Conference è la coppa meno prestigiosa, ma è una competizione europea che arricchisce la bacheca, porta soldi, visibilità ed esperienza europea. Contro il Lecce si può solo vincere, sarà una partita aperta".

PEDRO - “Pedro andrebbe rinnovato, perché è stato gestito in maniera egregia, quando entra è decisivo e dà sicuramente qualcosa in più”.

TCHAOUNA E NOSLIN - “Se Baroni pensa che Tchaouna e Noslin possano dare qualcosa allora è giusto tenerlo, altrimenti vanno ceduti. Bisognerebbe anche capire la programmazione della società. Ci sta che Tchaouna abbia una seconda chance”.

IL FUTURO DI BARONI - “Potrebbe fare delle riflessioni anche Baroni, se non sente la fiducia della società è normale che ci pensi. Però per me la stagione è positiva”.

MERCATO - “Guendouzi per me è l’unico incedibile. Nuno Tavares è il giocatore che rinuncerei, ma per una questione prettamente fisica”.