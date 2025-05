Roma, Ranieri sulla lotta Champions: "Non sappiamo ancora dove giocheremo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa in vista della sfida col Torino, Claudio Ranieri ha fatto il punto sulla stagione e sulle condizioni del gruppo a qualche giorno dalla trasferta. Tra gli argomenti trattati, la lotta Champions che il tecnico di Testaccio ha così commentato: "Siamo entrati in Europa, non sappiamo in quale Europa, ma dobbiamo uscire dal campo consapevoli che abbiamo dato il massimo. Poi ci sono degli episodi che ti condannano o ti fanno sorridere e io sono soddisfatto, per cui dobbiamo dare tutto noi stessi. Credo che questo sia degli ultimi campionati una cosa veramente bella, perché c'è chi lotta per vincere il campionato, chi lotta per retrocedere, chi lotta per entrare in Europa e credo che questo sia stato veramente un campionato molto interessante per tutti i tifosi italiani".

"C'era un saggio grandissimo allenatore che diceva non dire gatto se non l'hai nel sacco. Noi abbiamo un gatto a nove code che scappa via da tutte le parti. Prima chiudiamo il sacco e poi vediamo".

