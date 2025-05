Lazio, Mandas sulla stagione: "È stata lunga e difficile". E per la Champions...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La stagione volge al termine. Una partita e sarà finito il campionato, con la Lazio che all'ultima giornata è ancora in corsa per un posto in tutte le competizioni europee, anche per la Champions League. "Di 37 partite di Serie A ne abbiamo fatte 28-30 molto buone e le altre invece no. Non sempre siamo riusciti a fare quello che ci chiede il mister", ha detto Christos Mandas ai microfoni de Il Tempo.

Secondo lui infatti è stata un'annata difficile, lunga e con tanti giocatori nuovi. E nel futuro ci potrebbe essere la Conference League, ma il portiere ancora non ne vuole parlare: "Nello spogliatoio pensiamo che la Champions sia ancora possibile, quindi ci proveremo fino alla fine", ha spiegato. La gara contro il Lecce sarà decisiva.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.