UFFICIALE | Ancelotti lascia il Real Madrid: il comunicato

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Real Madrid ha ufficializzato l'addio di Carlo Ancelotti. A quattro anni dal suo ritorno, il tecnico lascia nuovamente i Blancos, con cui ha conquistato 15 trofei, per sedersi sulla panchina della nazionale brasiliana. Di seguito il comunicato:

"Il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo per porre fine al suo mandato come allenatore del Real Madrid. Il nostro club desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra attraverso uno dei periodi di maggior successo nei nostri 123 anni di storia ed è diventato l'allenatore con più titoli nella nostra storia: 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 2 titoli di Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. In totale 15 titoli nelle sei stagioni in cui ha militato nel nostro club. Carlo Ancelotti è ormai parte integrante della grande famiglia del Real Madrid. Siamo orgogliosi di aver avuto un allenatore che ci ha aiutato a raggiungere così tanti successi e che ha anche rappresentato in modo esemplare i valori del nostro club". Domani il Santiago Bernabéu gli renderà omaggio in quella che sarà l'ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia la migliore fortuna in questa nuova fase della sua vita".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.