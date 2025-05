Lazio, senti Rambaudi: "Prenderei un giocatore alla Muller. Ecco chi terrei..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha fatto un bilancio sulla rosa della Lazio attuale. L'ex attaccante biancoceleste ha riferito chi confermerebbe dei giocatori attualmente in organico, specificando i ruoli in cui servirà intervenire sul mercato.

“Tare uomo ideale per il Milan, sia perché ha scovato anche dei talenti, sia perché nella presunzione che si annusa in casa rossonera serve chi non ama apparire e pensa solo a lavorare".

"Quanti ne terrei di questa Lazio? Partirei da Mandas e andrei a prendere un altro portiere, perché dubito che Provedel voglia rimanere; terrei Marusic come alternativa, Gila, Romagnoli, Tavares se è quello dei primi 5 mesi, Rovella e Guendouzi, Pedro, Zaccagni, Isaksen e Castellanos.Poi vediamo, magari Dia come alternativa".

"La squadra titolare me la tengo, perché da lì devo ripartire, ma la devono migliorare. Occorrono un terzino destro, un difensore centrale, due centrocampisti centrali se ci sono le coppe e una punta centrale. Vado a prendere altri titolari. Poi vado a prendermi anche il Muller della situazione, il Pedro, il Klose; un calciatore dalla carriera importante che può ancora dare molto. Questo sarebbe un colpo importante anche per i tifosi. Al di là di quale Coppa si farà, questa squadra andrà migliorata”.

