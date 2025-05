Lazio, Oddi verso il Lecce: "Servono i tre punti. Pedro? Fossi in Baroni..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si prepara ad ospitare il Lecce allo stadio Olimpico, nella sfida valida per l'ultima giornata di Serie A. Per continuare a sperare nel quarto posto, la squadra di Baroni dovrà necessariamente ottenere i tre punti e sperare in un passo falso di Juventus e Roma. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi si è proiettato alla sfida di domenica sera.

“Castellanos non sarà mai un goleador ma è giocatore che dà una grossa mano alla Lazio. Domenica non conteranno le assenze, chi parte titolare o chi subentra: questa partita si deve vincere e basta".

"I giocatori dovranno entrare convinti in campo. Non li voglio vedere come contro il Parma. Immaginiamo come staremmo se avessimo due punti in più. Meglio non ripensarci".

"Pedro? Il tecnico vede che Pedro quando subentra risolve sempre le pratiche, quindi io fossi il lui lo metterei sempre nel secondo tempo. Entra sempre al 200%. Se però Baroni vede in allenamento che Isaksen, che a me non dispiace, non è pronto in questo momento in cui serve grinta e determinazione, meglio optare per Pedro. Queste cose le può decidere solo il tecnico in base a come li vede allenarsi".

"Queste sono gare che vanno vinte subito, mi dispiace per il Lecce ma la Lazio deve pensare a vincere. A noi servono questi tre punti e basta. L’allenatore ha fatto un buon lavoro magari ha anche commesso degli errori, ma chi è che non li commette?”.

