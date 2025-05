Calciomercato Lazio | Mandas e la chiamata del Manchester City: il suo pensiero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Christos Mandas poteva essere lontano dalla Lazio. In estate, infatti, era arrivata una chiamata importante del Manchester City: "Quello fa piacere, è normale", ha spiegato nell'intervista rilasciata a Il Tempo. Per lui, se arriva l'occasione della vita, è giusto fare le proprie valutazioni, anche se non si trova più in una società piccola.

"Anche se dovesse arrivare la chiamata di un top club, il mio primo pensiero non sarebbe quello di andare via", ha detto. In quel caso farebbe le sue riflessioni, tenendo a mente che sta benissimo nella Capitale e che la società ha un progetto per lui dopo avergli rinnovato il contratto.

