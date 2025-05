Calciomercato Lazio | Il Mattino: "ADL - Baroni, contatti. Se Conte saluta..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Per una giostra che finisce, ce n'è un'altra che inizia. Prima di entrare nel vivo del calciomercato, con le rose da rinforzare in vista della prossima stagione, ci sarà da assistere al valzer delle panchine. Forse nessun allenatore è certo di rimanere sulla panchina attuale anche il prossimo anno, neanche chi 'rischia' di vincere lo scudetto. Anzi, soprattutto.

La situazione di Antonio Conte è ben nota, è molto probabile che il suo futuro sia lontano da Napoli. Non inciderà la vittoria o meno del tricolore, è un problema di ambizioni. Il tecnico vuole una squadra più forte, a gennaio ha perso Kvaratskhelia, forse il giocatore più forte del campionato, e non è stato rimpiazzato adeguatamente. Conte vuole cambiamenti radicali, vuole ambizione e una crescita del progetto, solo così potrebbe scegliere di rimanere a Napoli.

Per il momento sembra che Conte non abbia ancora deciso nulla, ma intanto De Laurentiis si è già messo a lavoro per non rimanere impreparato. L'idea Massimiliano Allegri è concreta, DeLa apprezza il tecnico dai tempi del Milan, ma al momento non c'è nessuna trattativa. Anche perché ci sarebbe un altro allenatore in lizza, addirittura in vantaggio. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il presidente De Laurentiis starebbe corteggiando Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio. Gli piace per la sua personalità, per come fa giocare le sue squadre, è un nome da tenere in considerazione per un possibile post-Conte. Bisogna attendere il finale di stagione poi si vedrà: se De Laurentiis riuscirà a convincere e soddisfare Conte, allora il matrimonio proseguirà. Se così non fosse, e non è un'ipotesi così remota, allora nessuno scenario è da escludere.

