Roma, Mancini dimentica la Lazio e si candida: "Mi piacerebbe allenarla"

La Roma è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati al club giallorosso, in queste settimane è apparso anche quello di Roberto Mancini, che ha concluso ormai da mesi la sua esperienza sulla panchina della nazionale saudita.

Nel corso della premiazione per il riconoscimento "Gianni Di Marzio", l'ex ct dell'Italia, con un passato alla Lazio da giocatore e allenatore, ha commentato così le domande su un possibile futuro da tecnico della Roma: "A me non risulta...la Roma è una grande squadra. Se mi piacerebbe allenarla? Sì, sì... molto! (ride,ndr)".

