Lotito, pronto ad aiutare la squadra di calcio del Matera

(ANSA) - MATERA, 22 MAG - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è pronto ad aiutare la squadra di calcio del Matera (serie D). Lo ha detto lo stesso Lotito, senatore di Forza Italia, intervenendo in serata durante un'iniziativa del partito, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Antonio Nicoletti, e a cui ha partecipato anche la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati (segretaria regionale della Basilicata di FI). Nella città dei Sassi si voterà per le elezioni comunali domenica e lunedì prossimi, 25 e 26 maggio. In particolare, Lotito ha detto di "aver chiamato il vecchio proprietario, che è il detentore delle quote, che ha fatto un sequestro conservativo delle stesse quote, perché quello che amministra attualmente la squadra non ha pagato nulla e ha fatto cambiali, tutte protestate. Quindi domani mattina viene da me e vediamo di risolvere il problema, materialmente e sostanzialmente". Poco fa, tuttavia, il presidente del Football club Matera, Stefano Tosoni, ha diffuso una nota in cui "smentisce categoricamente di aver avuto contatti o colloqui con il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, in merito a un'eventuale collaborazione, presente o futura. Pur ringraziando il presidente Lotito per le parole di apprezzamento espresse nei confronti del calcio materano", Tosoni "rivolge a lui e al suo club i migliori auguri sportivi, con l'auspicio, magari, di potersi incontrare un giorno in una categoria prestigiosa come la Serie A". (ANSA).