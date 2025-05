Lazio - Lecce, info per i possessori dei tagliandi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della sfida col Lecce, in programma domenica alle 20:45, la Lazio ha reso note delle informazioni riguardanti i sostenitori che hanno acquistato i tagliandi nei settori della Curva Maestrelli e Distinti Sud Est. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto valido per la Curva Maestrelli e per i Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Lecce di domenica 25 maggio, per motivi di ordine pubblico, non sarà consentito l'accesso dai varchi di viale delle Olimpiadi. Sarà possibile accedere invece dai varchi di Piazza Lauro De Bosis".

