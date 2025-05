Lazio, l'ag. Antonelli su Mandas: "Si merita tutto, il futuro è dalla sua parte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata la stagione del definitivo sorpasso e della consacrazione come titolare di Christos Mandas. In particolare negli ultimi mesi, il greco si è preso i pali della porta della Lazio, ancora in corsa per un posto in Europa prima della gara contro il Lecce. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato di lui Stefano Antonelli, uno degli intermediari che hanno portato il portiere a Roma.

Queste le sue parole: "Sta facendo molto bene, ha trovato meritatamente un posto da titolare, sta facendo benissimo. La Lazio punta su di lui. Sono felicissimo di aver contribuito due stagioni fa a portarlo a Roma quando probabilmente in pochi lo conoscevano. Il futuro è dalla sua, sono troppo contento: è un ragazzo d'oro che merita tutto quello che sta raccogliendo".

