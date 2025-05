Lazio, Petrucci (Sky): "Dopo il Lecce ci sarà un incontro con Baroni". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

Il punto sulla Lazio verso il Lecce, una finestra sul prossimo mercato e il futuro di Baroni. Su questi temi si è espresso il giornalista di SkySport Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci sarà un incontro con Baroni dopo il Lecce. La differenza di numeri tra casa e trasferta nel girone di ritorno non è un caso, secondo me dipende dalla costruzione della rosa. Per domenica invece sono quasi tutti a disposizione, c'è la possibilità di rivedere la Lazio titolare dopo tanto tempo. Torneranno anche Zaccagni e Pellegrini".

"Gila? La Lazio non chiede meno di 40 milioni. Stanno arrivando interessamenti concreti per lui, così come per Tavares e Guendouzi. Probabilmente uno di loro partirà. Romagnoli? Per il rinnovo si sta lavorando, se non si trovasse l'accordo potrebbe andare via. Ma c'è ottimismo. Per Marusic invece c'è già una clausola di rinnovo automatico. Per Vecino, in scadenza, non ci sono stati ancora contatti con l'entourage; mentre con Pedro si è iniziato a lavorare, non ci dovrebbero essere problemi per il prolungamento".

