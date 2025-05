Lazio, Mattei spiega: "Il mercato ha aiutato poco. E per l'estate..."

Siamo vicini alla fine del campionato. Presto inizierà il mercato estivo, con la Lazio che prima dovrà scoprire la competizione europea in cui giocherà l'anno prossimo. Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha parlato del futuro della rosa, tra possibili cessioni e nuovi acquisti. Queste le sue parole: “Qualcuno ci deve spiegare perché la Lazio deve vendere un ‘gioiello’ se non due. Inoltre, il problema alla Lazio non è stato mai chi partiva, ma chi arrivava. Terzo: il 50% dei soldi di Gila andranno al Real, quindi l’ultimo dei gioielli da sacrificare è lui. Scudetto? Credo sia stato assegnato nell’ultimo turno. Domenica invece dovremo avere le radioline accese, un risultato può cambiare tutti gli scenari. Tranne Dia e Gigot, il mercato di quest’anno ha aiutato poco. Se qualcuno vuole mettere in discussione Baroni lo faccia pure, nessuno è perfetto, ma con la squadra che ha e con il materiale tecnico a disposizione ha fatto bene”.

