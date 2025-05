Allenatore Roma, Sarri in giallorosso? La posizione dei Friedkin

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri alla Roma, la voce era circolata nella mattinata di giovedì e aveva fatto il giro di social e radio. L'ex allenatore della Lazio, fermo proprio dal marzo di un anno fa, quando si dimise dopo la sconfitta contro l'Udinese all'Olimpico, è in attesa di una chiamata per tornare in panchina. Chiamata convincente, rispetto a un progetto che entusiasmi e che sia in linea con la sua visione di calcio. Chiamata che però non arriverà dalla Roma, almeno secondo quanto riferisce SkySport. Angelo Mangiante, inviato a Trigoria per l'emittente satellitare, ha rivelato che i Friedkin non hanno mai contattato Sarri per proporgli il ruolo di allenatore giallorosso. Sarri, pur essendo un profilo gradito a Claudio Ranieri, non diventerà il prossimo tecnico romanista, con la scelta che cadrà su un altro tipo di profilo. Sarri aveva avuto contatti con il Milan, ma ora la situazione si è raffreddata, visto anche l'imminente annuncio di Tare come ds ed è noto che tra i due i rapporti, ai tempi della Lazio, non fossero idilliaci.

