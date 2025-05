Lazio, Guendouzi agita per il rinnovo: la richiesta alla società

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi aspetta l’incontro con la società, che attualmente ha agitato per il rinnovo. O meglio, il centrocampista è sicuramente da blindare, questa è una delle tante urgenze in casa Lazio, appena si chiuderà il campionato. Nel frattempo però, Matteo Guendouzi nella notte di San Siro, ha lanciato un segnale: "Sono davvero felice di giocare per la Lazio, ma vedremo alla fine dell'ultima gara cosa accadrà, dipende da molte cose".

Come riporta il Corriere dello Sport, in ballo più che il rinnovo di contratto c'è l'adeguamento. Nel suo caso infatti non ci sono motivi di attrito o promesse non mantenute,. Il francese è vincolato fino al 2028 ma merita un riconoscimento e va blindato. Matteo attualmente guadagna 1,3 milioni di euro, è poco per un giocatore del suo valore e del suo rendimento. Di 36 partite in campionato, ne ha saltata solo una per squalifica, giocando a tempo pieno. In più Guendouzi ha maturato 9 presenze in Europa League e 2 in Coppa Italia. Irrinunciabile.

Il centrocampista è l’anima della Lazio e un idolo per i tifosi e insieme a Rovella sono i pilastri della squadra di Baroni. Oggi una cessione del francese sarebbe prematura. Ora non ha la pressione dell’Aston Villa e si sente al centro della Lazio, anche se le sue prestazioni non sono passate inosservate e in Premier avrebbe alcuni estimatori. Il ds Fabiani ha rinviato qualsiasi riflessione a fine maggio, ma interverrà per non ritrovarsi nella situazione di un anno fa.

Pubblicato il 20/05