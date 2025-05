Lazio, valutazioni su Floriani Mussolini: può rimanere il prossimo anno

RASSEGNA STAMPA - È senza dubbio uno dei protagonisti della cavalcata della Juve Stabia. Si tratta di Romano Floriani Mussolini, in prestito dalla Lazio che dopo i playoff di Serie B rientrerà nella Capitale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la società biancoceleste starebbe già valutando la sua situazione per il futuro.

Non è da escludere infatti che possa rimanere nella prima squadra biancoceleste il prossimo anno. Il terzino, infatti, non occuperebbe posti in lista perché è un prodotto del vivaio. Lotito e Fabiani ci stanno pensando, il classe 2003 sarà analizzato ancora meglio nei prossimi mesi una volta rientrato a Formello.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.