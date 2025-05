Lazio, quanti episodi a sfavore con il VAR: il dato sugli On Field Review

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Il VAR dà e il VAR toglie, ma per Lazio la bilancia pende quasi sempre dalla parte sbagliata. Nonostante gli episodi favorevoli ai biancocelesti derivati dalle corrette decisioni prese durante l'ultima sfida contro l'Inter, nell'arco di questa stagione la squadra di Baroni è stata spesso sfavorita dalle revisioni al monitor dei direttori di gara

In un video pubblicato sul proprio canale Youtube, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha stilato una classifica delle squadre che hanno avuto più On Field Review a favore e contro. Se nel primo elenco, la Lazio appare ottava (a pari merito con Atalanta e Torino) con appena 4 decisioni favorevoli, la situazione è ben diversa se si guarda al secondo. I biancocelesti, infatti, sono primi per OFR contrari, con ben 7 revisioni che sono andate a sfavorire gli uomini di Baroni

