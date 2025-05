Lazio, Sana Fernandes è pronto a tornare: com'è andato il suo prestito?

Sana Fernandes ha concluso la sua avventura con il NAC Breda, la prima nel mondo del professionismo. Il classe 2006, nelle scorse ore, ha salutato il club olandese con un messaggio pubblicato sulle proprie storie Instagram, in cui evidenzia il proprio affetto per il club giallonero e lo ringrazia per l'occasione datagli. A Breda, in effetti, Sana Fernandes ha avuto modo di imparare molto, di farsi le gambe e far ritorno alla Lazio con maggiori convinzioni e decisamente più esperienza.

I NUMERI CON IL NAC BREDA - La sua classe e la sua tecnica sono state ammirate anche in Eredivisie, ma non sono bastate per renderlo titolare inamovibile del club. L'esterno portoghese, infatti, ha chiuso la propria stagione con 16 apparizioni, spartite in 505', 1 gol e 1 assist. Numeri forse non entusiasmanti, ma che non vanno neanche sottovalutati.

L'IMPORTANZA DI QUEST'ESPERIENZA - Per un ragazzo di 19 anni mettersi in gioco è sempre importante e prezioso, anche quando davanti ai giocatori più forti o più pronti che ti chiudono lo spazio per emergere. La vita in uno spogliatoio, come superare gli ostacoli, lavorare duramente per ritagliarsi uno spazio all'interno della partita successiva e anche più banalmente confrontarsi con un livello decisamente più alto del campionato Primavera è comunque un'occasione di crescita e dalla quale Sana Fernandes ha potuto attingere.