Lazio, Rovella e l'idolo Modric: il suo ricordo dopo l'addio al Real Madrid

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Rovella non ha mai nascosto la sua stima e ammirazione per Luka Modric. L'annuncio dell'addio al Real Madrid del croato, per questo, non è passato inosservato al calciatore della Lazio, che ha subito voluto lasciare un suo messaggio. Sulle sue storie Instagram, infatti, ha condiviso il post del centrocampista, che ha scritto una lunga lettera di addio ai Blancos. Di seguito il post.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.