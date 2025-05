Calciomercato Lazio | Sorpresa Ibrahimovic, si riflette sul riscatto: lo scenario

Contro ogni pronostico. Ibrahimovic - Lazio, il rapporto può continuare. E non più in prestito, ma a titolo definitivo. L’indiscrezione arriva dalla Germania: la BILD riporta che la società biancoceleste starebbe seriamente pensando di riscattare il classe 2005 dal Bayern Monaco. Sembra un’assurdità, soprattutto guardando al suo scarso utilizzo degli ultimi mesi: 21 minuti totali tra Bologna e Inter in Coppa Italia, oltre a un paio di infortuni.

Ma tanto è bastato - almeno così sembra - per convincere il diesse Fabiani almeno a riflettere sul suo acquisto in estate per 8 milioni di euro, ovvero la cifra del diritto di riscatto fissata a gennaio. La società bavarese si è già riservata il 20% sulla futura rivendita e un'opzione di controriscatto di 25 milioni.

Attualmente si tratta solo di pensieri e valutazioni di fine stagione. Nulla di concreto, ancora. Ogni possibilità resta aperta, anche perché Ibrahimovic ha firmato di recente un contratto fino al 2027 con il Bayern, sintomo di quanto il club tedesco creda nelle sue qualità. Il suo futuro, però, potrebbe essere di nuovo nella Capitale, con la speranza che il suo rendimento possa essere più positivo rispetto a quanto visto finora.

