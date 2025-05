Inter - Lazio, Inzaghi e il gesto verso Baroni dopo l'espulsione - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Immagini inedite quelle riportate da Dazn nello speciale di “BordoCam” relativo alla penultima giornata di campionato. Inter - Lazio, tensione alle stelle a San Siro quando è in corso il check del Var che decide poi di assegnare il rigore ai biancocelesti. Sulle panchine si accendono gli animi e Chiffi estrae il rosso diretto nei confronti di Baroni e Inzaghi che però non si dirigono negli spogliatoi, ma restano a guardare il match dal cancello vecchio dello stadio, tra la tribuna e la Nord.

I due tecnici ‘soffrono’ insieme, a un metro di distanza l’uno dall’altro e quando arriva il gol di Arnautovic, successivamente annullato per fuorigioco, il piacentino preso dall’entusiasmo si dirige verso il toscano per abbracciarlo realizzando solo dopo chi fosse. A un certo punto però, i due si ritrovano abbracciati per gli ultimissimi minuti dell’incontro.

