Napoli, Conte: "Polemiche VAR? Tutti si sono lamentati, ma..."

Si avvicina Napoli - Cagliari, sfida che può consegnare al club partenopeo il quarto scudetto della sua storia. In un Maradona gremito, alla squadra di Antonio Conte basterà vincere contro i rossoblù per laurearsi campione d'Italia, senza dover vedere il risultato dell'Inter che giocherà in contemporanea. Alla vigilia della gara, il tecnico degli azzurri ha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua anche sulle polemiche contro il VAR scoppiate dopo Inter - Lazio.

"Quello che avevo da dire l'ho detto, la cosa che mi fa piacere è che qualche arbitro ha anche apprezzato ciò che ho detto perché c'è da migliorare il var e la comunicazione. Non dimentichiamo che abbiamo gli arbitri più bravi, io posso dirlo avendo allenato anche in Inghilterra, ma col var c'è da lavorare tanto. Bisogna che ci sia più chiarezza, tante volte interviene altre no, io ancora non ho capito quando può o non può. Tutti si sono lamentati quando sono stati toccati, ma nessuno ha avuto le... che ho avuto io quando mi sono lamentato con l'Inter e per settimane in tv si è insultato il sottoscritto. La differenza di chi dice le cose, devo fare attenzione perché la risonanza che ho io è diversa da altri".

