Ex Lazio | Berisha ricorda: "Tare mi convinse, potevo andare in Premier League"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex portiere della Lazio Etrit Berisha, ora all'Häcken in Svezia, ha parlato del suo arrivo in passato nella Capitale, avvenuto grazie all'interesse di Igli Tare. Al momento il diesse è pronto a tornare a lavorare in Italia con il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io stavo giocando in Svezia e anche in Nazionale, stava andando bene ed ero pure il rigorista della squadra, quindi si parlava abbastanza di me. Avevo la possibilità di andare in Premier League in quel momento, però parlando con Tare ricordo che era stato più concreto, spiegandomi bene sia ciò che mi interessava per il presente che per il futuro. Ha dissipato ogni mio dubbio".

"Tare? Ha vinto tanto con con la Lazio e non dimentichiamo che erano vicino a vincere pure lo scudetto nel 2019. Se andrà al Milan sono sicuro che gli darà una grande mano. Da quando sono arrivato io alla Lazio sono arrivati in tanti. Felipe Anderson, De Vrij, Milinkovic-Savic, Immobile. Sono solo alcuni nomi che mi vengono in mente adesso. Poi ne aggiungo uno che era davvero tanto forte, ma che non è riuscito a mettersi in mostra: Ravel Morrison".

