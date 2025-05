Lazio, il sindaco di Napoli: "Contro l'Inter ho sofferto tanto perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non si è nascosto e a svelato di star tifando per la squadra di Conte in quest'ultima fase del campionato, nella speranza che domani i partenopei riescano a vincere contro il Cagliari, assicurandosi il successo finale. Intervenuto all'Ansa ha svelato anche cosa ha provato durante la partita tra Lazio e Inter a San Siro:

"Nella vita ci sono tante conversioni, anche questa è una conversione. Sto veramente tifando Napoli. Sto tifando Napoli - ha aggiunto - sia perché sono il sindaco di questa città ma anche perché sento davvero una partecipazione emotiva. Devo dire che ho sofferto nel vedere in parallelo la partita dell'Inter contro la Lazio e quella del Napoli contro il Parma e mi è venuto quasi un infarto. Ho sperimentato sulla mia pelle la partecipazione". Manfredi vedrà il match decisivo Napoli-Cagliari allo stadio Maradona".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.