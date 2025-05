Lazio, con il Lecce si decide tutto: la presentazione social del match

Tra soddisfazioni e rimpianti, la stagione della Lazio sta per volgere al termine; la tappa conclusiva del viaggio di Pedro e compagni è la sfida casalinga contro il Lecce. Allo Stadio Olimpico si affrontano due squadre affamate di punti e che non possono permettersi passi falsi per raggiungere i rispettivi obiettivi.

La S.S Lazio, tramite i propri profili social, presenta la sfida di domenica; in copertina non poteva mancare l'iconico Pedro, che con la sua doppietta realizzata contro l'Inter, ha tenuto vive le ambizioni europee dei biancocelesti.

