Montervino spiega: "Champions? Sulla Lazio ho dei dubbi. Per la Roma..."

L'ex calciatore Francesco Montervino si è espresso ai microfoni di TMW Radio riguardo agli ultimi verdetti della Serie A. In particolare ha parlato della corsa all'Europa e del futuro di Roma e Lazio, che ancora non sanno con certezza in che competizione giocheranno l'anno prossimo. Di seguito le sue parole.

"Ridimensionamenti in caso di mancata Champions? Io credo che mi auguro la Roma ci arrivi, il percorso fatto nelle ultime 20 partite è qualcosa di straordinario. Detto questo non mi aspetto stravolgimenti ma un rilancio da parte della Roma, che è una società forte. Mi aspetto che la Roma rilanci, qualche dubbio ce l'ho sulla Lazio, che ha una conduzione societaria diversa".

