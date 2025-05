Lazio, l'ex Badelj svela: "Dopo il ritiro? Ho già deciso cosa fare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj ha detto addio al Genoa. L'ex centrocampista della Lazio non resterà al Grifone al termine del campionato, ma si svincolerà e prenderà una decisione sul suo futuro. Da una parte c'è la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo, dall'altra di chiudere nell'Hajduk Spalato, squadra in cui è cresciuto. Per fare un po' di chiarezza Badelj è intervenuto ai taccuini del Secolo XIX svelando i suoi programmi.

"Voglio fare l'allenatore perché voglio restare nel mondo del calcio ma non dietro la scrivania. Il momento di chiudere si sta avvicinando: non mi piace l’idea di arrivare al punto in cui non avrò più alternative, in cui mi sentirò completamente scaduto. In campo mi diverto ancora, una decisione definitiva non l’ho ancora presa, credo però che quel momento stia arrivando".

