Lazio, Dele-Bashiru convocato con la Nigeria: ecco i suoi impegni

© foto di www.imagephotoagency.it

Fisayo Dele-Bashiru torna in Nazionale. Il centrocampista della Lazio, reduce da una buona stagione con indosso la maglia biancoceleste, è riuscito a strappare la convocazione della Nigeria per la partita amichevole contro la Russia in programma il prossimo 6 giugno alle 19.00, presso lo Stadio Luzniki di Mosca. Dele-Bashiru partirà per il ritiro una volta terminati gli impegni con la Lazio, quindi dopo il match di domenica 25 maggio alle 20.45.

