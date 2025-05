Juve, Cuccureddu: "Guardare ai risultati di Roma e Lazio? Energie sprecate"

TUTTOmercatoWEB.com

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha parlato in un'intervista a La Stampa di come si deve preparare una partita da dentro o fuori, ovvero quella che attende i bianconeri a Venezia. La vittoria regalerebbe agli uomini di Tudor un posto nella prossima Champions League, altrimenti bisognerà vedere il risultato di Roma e Lazio: "La partita di Venezia? Si prepara come una finale. In quella Juve eravamo un gruppo esperto, unito, capace di tutto, non sentivamo la pressione perché andavamo in campo sempre per vincere. Questione di mentalità".

Sempre nel corso della chiacchierata con l'edizione odierna de La Stampa, Cuccureddu si è soffermato dell'attuale formazione bianconera senza però soffermarsi a dare consigli ai giocatori che scenderanno in campo: "Non mi permetterei mai di dare consigli a nessuno, ma noi non chiedemmo mai a chi stava fuori cosa stessero facendo Milan e Lazio. Energie sprecate".

