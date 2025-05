Lazio, Mattei: "Conference o Europa League? Non c'è molta differenza..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria del Tottenham in finale di Europa League, della sfida tra Lazio e Lecce di domenica sera e delle prospettive future dei biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole: “Le squadre si progettano con un’idea ben precisa, portando avanti una programmazione vera. Nel Tottenham di ieri che ha vinto l’Europa League c’erano tre giocatori arrivati a peso d’oro dall’Atalanta. Chi come Diallo è stato cresciuto, chi come Højlund preso a buone cifre dall’estero, chi come Romero è stato pescato in Italia. Tutti giocatori rivenduti a cifre incredibili, questo è il biglietto da visita di una grande programmazione".

MOTIVAZIONI DEL LECCE - "Con la possibile vittoria dell’Empoli contro un Verona quasi salvo, domenica il Lecce all’Olimpico è chiamato a vincere contro la Lazio. Le motivazioni dei pugliesi saranno molto importanti, sa che con il pareggio molto probabilmente lo condannerebbe in serie B".

LA PROSSIMA EUROPA - "Oggi tra Conference League ed Europa League non c’è la grande differenza di una volta. Il peso economico delle vittorie sono simili, la vera differenza è con la Champions dalla quale si incassano cifre pazzesche. La differenza tra quanto hanno incassato Fiorentina e Lazio è di dieci milioni di euro a favore dei biancocelesti”.

