Calciomercato Lazio | Ecco Ioannidis: torna di moda l'erede di Temistocle

CALCIOMERCATO LAZIO - Fotis Ioannidis è il nome nuovo del mercato della Lazio. O, meglio, non così nuovo come si pensa. Se guardiamo alla scorsa stagione, prima ancora che si trasferisse Dia, lo sguardo di Fabiani era già ricaduto in Grecia, all'ombra del Partenone, dove un attaccante di 24 anni stava dominando la classifica dei marcatori della Super League. In quel periodo Ioannidis sembrava essere un giocatore destinato a grandi cose, motivo per cui il Panathinaikos sparò 30 milioni di euro per lasciarlo partite. Una richiesta eccessiva che ha raffreddato l'interesse della Lazio nei confronti dell'attaccante greco.

IOANNIDIS PER ALTERNARSI CON ILTATY - A distanza di un anno, però, quel fuoco sembrerebbe essersi riacceso. La stagione della Lazio ha messo in evidenza la necessità di rafforzare il reparto offensivo. Castellanos non può giocare 50 partite, serve un sostituto che possa prendere il suo posto quando ce n'è bisogno e magari fungersi da valida alternativa anche a partita in corso. Quel nome potrebbe essere Fotis Ioannidis. La valutazione che ne fanno da Atene non è più quella di un anno fa. L'attaccante greco è reduce da una stagione complicata, in cui non ha confermato i 23 gol dell'anno prima, ma si è fermato a 11 in tutte le competizioni. Motivo per cui oggi potrebbe essere un profilo abbordabile in casa Lazio dove sperano che Baroni possa riportarlo alla media-gol di qualche tempo fa.

CARATTERISTICHE - Ioannidis è un attaccante dotato fisicamente. Alto 1,87 centimetri ha una buona struttura che gli permette di fare a sportellate con i difensori avversari. Tecnicamente è molto valido, ama venire incontro sulla trequarti per giostrare il pallone sugli esterni e mandare in porta i compagni o riempire lui stesso l'area di rigore. Non rinuncia all'uno contro uno per aprirsi gli spazi in campo e lanciarsi verso l'area a lunghe falcate o accelerare la manovra offensiva. Non molto rapido, ma veloce e potente nell'allungo, quando si aprono gli spazi sa essere molto pericoloso. Buon colpitore di testa, usa entrambi i piedi - quasi indistintamente - per calciare verso la porta.

DA ATENE A ROMA - La sua qualità nel venire incontro per cucire il gioco ricorda in parte quella di Castellanos, fondamentale per il gioco di Marco Baroni. Se in Italia riuscisse a risvegliare anche il suo vizio per il gol, allora Ioannidis potrebbe rivelarsi un acquisto importante per la Lazio. Da Formello continuano a guardare fissi su Atene e con particolare interesse. Tra le colonne del Partenone, tra i tunnel dell'Apostolos Nikolaïdīs si tramandano storie diverse di Temistocle e il suo esercito, di Ioannidis e il suo Panathinaikos.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.