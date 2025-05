Inter - Lazio, Martinez e il gesto delle manette: non cessano le polemiche

Inter - Lazio è terminata da quasi una settimana, ma non le polemiche non sembrano cessare. Sui social i tifosi nerazzurri continuano a non capacitarsi della direzione arbitrale di Chiffi, con riferimento esplicito al rigore fischiato in favore della Lazio nei minuti finali. A tutto ciò si unisce il silenzio stampa polemico della società nerazzurra, un gesto che fa più rumore di una protesta davanti alle telecamere. Oltre alla società, anche i giocatori: a bordocampo, in seguito alle decisione di Chiffi di fischiare il rigore, le telecamere di Dazn inquadrano la panchina nerazzurra in protesta. In un frame in particolare, si può notare come Josep Martinez stesse facendo il gesto delle manette, un'immagine che rimanda alla memoria dell'Inter di Josè Mourinho.

Eppure, il rigore era netto. Lo ha spiegato anche Rocchi a Open Var: "Bisseck parte concettualmente per la non punibilità perché ha le braccia dietro la schiena, poi allarga il gomito, immagino in maniera istintiva, verso il pallone. È un calcio di rigore da concedere assolutamente con On Field Review. Mi rendo conto della difficoltà nell'accettarlo, i minuti finali non sono mai semplici".

