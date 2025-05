Milan, l'addio 'silenzioso' di Conceicao: niente conferenza prima del Monza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una stagione complicata quella vissuta dal Milan, con tantissimi alti e bassi che hanno visto i rossoneri vincere la Supercoppa Italiana e battere il Real Madrid in Champions League e poi non riuscire a conquistare un posto in nessuna coppa europea per la prossima annata. Uno scenario che non si presentava da dieci anni. A farne le spese, prima di tutti, sarà Conceicao. Il suo sarà un addio silenzio dal momento che non si terrà la conferenza stampa alla vigilia della gara col Monza, potrebbe forse parlare dopo l'incontro ma va ricordato che sarà squalificato e quindi al suo posto rischia di presentarsi il vice o qualcun altro.

