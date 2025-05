Lazio | L'ultima giornata è un terno al lotto: il rendimento nell'era Lotito

Il campionato giunge all’ultima corsa, quella decisiva. Tutte le zone calde sono ancora in discussione: dalla retrocessione allo scudetto, passando per l’Europa, tutto verrà deciso all’ultima giornata. La Lazio affronterà il Lecce all’Olimpico e vorrà sfatare il tabù casalingo in campionato, con l’ultima vittoria che risale al 5-1 contro il Monza di inizio marzo. Per assicurarsi la Conference League basterà un punto, ma vincendo può ancora sperare nella Champions o nell’Europa League, ma ci sarà da sperare in un passo falso di Roma e Juventus.

UN TERNO AL LOTTO – L’ultima curva è decisiva, poche volte come in questa stagione. Spesso si arriva all’ultima giornata con nessuna posta in gioco, ma domenica Lazio e Lecce si giocano tanto, troppo. Soprattutto i ragazzi di Giampaolo, impegnati nella lotta per non retrocedere. I biancocelesti però storicamente non sono molto fortunati alla 38esima giornata: nell’era Lotito, la Lazio ha raccolto solo 8 vittorie, a fronte di 3 pareggi e 9 sconfitte. Negli ultimi dieci anni, la Lazio ha vinto solo a Napoli nel 2014/15 e a Empoli nel 2022/23. È una questione d’orgoglio, Baroni è chiamato a invertire il trend e a migliorare i numeri.

IL PRECEDENTE SALENTINO – Nello stesso arco di tempo già preso in considerazione, c’è un trascorso tra Lazio e Lecce che risale proprio all’ultima giornata. In quel caso però si giocava in Puglia, al Via del Mare. Era il 2011 e la Lazio di Reja concluse il proprio campionato con un 2-4 grazie alla doppietta di Zarate, al gol di Rocchi e all’autorete di Vives. Questa volta si giocherà a Roma, sono passati quattordici anni, ma chissà che il precedente non possa essere di buon auspicio, nonostante il Lecce sia storicamente un avversario complicato da affrontare per i biancocelesti.

Ecco di seguito il rendimento dettagliato della Lazio nell'ultima gara di campionato negli ultimi 20 anni:

2004/05 PALERMO – LAZIO 3-3

2005/06 LAZIO – PARMA 1-0

2006/07 SIENA – LAZIO 2-1

2007/08 LAZIO – NAPOLI 2-1

2008/09 JUVENTUS – LAZIO 2-0

2009/10 LAZIO – UDINESE 3-1

2010/11 LECCE – LAZIO 2-4

2011/12 LAZIO – INTER 3-1

2012/13 CAGLIARI LAZIO 1-0

2013/14 LAZIO – BOLOGNA 1-0

2014/15 NAPOLI – LAZIO 2-4

2015/16 LAZIO – FIORENTINA 2-4

2016/17 CROTONE – LAZIO 3-1

2017/18 LAZIO – INTER 2-3

2018/19 TORINO – LAZIO 3-1

2019/20 NAPOLI – LAZIO 3-1

2020/21 SASSUOLO – LAZIO 2-0

2021/22 LAZIO – HELLAS VERONA 3-3

2022/23 EMPOLI – LAZIO 0-2

2023/24 LAZIO – SASSUOLO 1-1

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.