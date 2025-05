Lazio, senti Brambati: "Champions? Più che la Juve preferirei..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo tre giorni alla fine ufficiale del campionato di Serie A. Prima si deciderà lo scudetto, con Inter e Napoli in campo venerdì, poi sarà la volta della corsa all'Europa e della salvezza. Juve, Lazio, Roma e Fiorentina vanno tutte a caccia di un posto in una delle tre coppe e sul tema queste sono le parole di Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio.

"Juve a un passo dalla Champions? Non sono sicuro neanche di questo. A me piacerebbe, per quello che è stato il percorso, che in Champions vadano Bologna, Lazio o Roma. La Juve ha speso tanto, facendo diverse brutte figure. La Roma ha capito i suoi errori e si è buttata su Ranieri. Il Bologna mi è piaciuto, bravo Italiano e si è meritato di sollevare un trofeo".

