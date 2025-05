Roma, Hummels: "Con Juric stavo per esplodere". Poi la frecciata a Ranieri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una stagione di alti e bassi che non si è conclusa nel migliore dei modi quella di Hummels alla Roma. I problemi con Juric, il ritorno in campo con Ranieri e quella panchina contro il Milan che gli ha lasciato l'amaro in bocca.

A raccontarlo è proprio il difensore giallorosso alla ZDF, emittente pubblica tedesca, che lo ha seguito in questo anno nella Capitale. Il racconto parte proprio dall'ultima sfida contro il Milan: "Non aver giocato nemmeno un minuto, proprio in una partita in cui forse un’occasione ci sarebbe anche potuta essere... beh, fa un po’ male. Se fosse successo in una delle cinque gare precedenti, probabilmente non avrei detto nulla. Ma oggi...oggi c’era un significato diverso. E penso che lui (Ranieri, ndr) questo lo sapesse".

Su Juric invece: "Se non fosse stato esonerato dopo la partita contro il Bologna, probabilmente la settimana successiva me ne sarei andato. Mi era chiaro che se non fosse arrivato un cambio in panchina, sarei dovuto andare via, perché sennò prima o poi sarei esploso".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.