Roma, Klopp chiude le porte: "Non mi vedo..."

L'idea che Klopp potesse essere il successore di Ranieri ha fatto impazzire i tifosi, poi le parole dell'agente che ha smentito ogni possibilità del suo approdo nella Capitale hanno mandato in frantumi il sogno e l'entusiasmo. A distanza di qualche giorno, il diretto interessato ha parlato a una testata giornalistica tedesca commentando così le voci che lo hanno accostato sulla panchina dei giallorossi: "Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com'è. Ho avuto tre club fantastici e non ci saranno molte altre tappe. Lavoro molto, ma non avendo più una partita ogni tre giorni, ho più tempo a disposizione".

