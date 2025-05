Lazio, Mandas svela: "Peruzzi un modello, ma il mio idolo non è un portiere"

RASSEGNA STAMPA - “Sono giovane quindi ho visto poco di Peruzzi, ma so perfettamente quanto sia stato importante per la Lazio”, ha premesso Mandas prima di rispondere alla domanda, nella luga chiacchierata a Il Tempo, se ci fosse qualche similitudine a livello di stile tra lui e l’ex portiere della Lazio. Poi, proseguendo, ha aggiunto: “Aveva una cattiveria e una concentrazione incredibili. È sicuramente un modello”.

Parlando di modelli invece, il biancoceleste ha raccontato di non averne uno in particolare nel suo ruolo ma che cerca di rubare un po’ da tutti: “Ho studiato molto Buffon e Casillas, per le uscite mi piaceva molto Handanovic”. Poi, ha svelato che il suo idolo in realtà non è un estremo difensore ma un giocatore con cui ha la fortuna di condividere lo spogliatoio: “Il mio idolo è Pedro. Vederlo giocare è uno spettacolo, cerco sempre di infilarmi nella squadra dove c'è lui perché alla fine vince sempre. È veramente un fenomeno”.

