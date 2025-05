Lazio, Mandas ha un messaggio per i tifosi: "Siete stati meravigliosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In chiusura della sua intervista a Il Tempo, il portiere della Lazio Christos Mandas ha lasciato un messaggio ai tutti i tifosi biancocelesti: "Per me sono stati meravigliosi, ci hanno sempre supportato, specialmente nei momenti di difficoltà", ha detto. Nel corso della stagione gli sono rimasti impressi gli applausi che hanno sempre preso il posto dei fischi, oltre al viaggio in Norvegia di alcuni per seguire la trasferta in Europa League contro il Bodo/Glimt. "Non li ringrazieremo mai abbastanza per quanto ci sono stati vicino", ha concluso.