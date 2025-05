Monza, Nesta: "Moralmente potevo uscire peggio da questa stagione". E sul futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si concluderà sabato 24 maggio, contro il Milan, il campioanto del Monza che, dalla prossima stagione, giocherà in Serie B. Una stagione decisamente negativa per il club brianzolo e anche per Alessandro Nesta il cui futuro è ancora un rebus.

A parlarne è priprio il tecnico in conferenza stampa: "Dico che ogni partita mi ha insegnato qualcosa. A casa invece non si impara nulla. E domani saprete del mio futuro".

"Se sono felice delle fine del campioanto? Da un lato sono contento, dall’altra mi dispiace perché qui sto bene. Moralmente potevo uscirne molto peggio da una stagione del genere ma ho tenuto botta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.