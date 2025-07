Lazio, Cataldi torna con la fascia al braccio: per Sarri (e Fabiani) è intoccabile

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà stata solo una semplice amichevole in famiglia, ma spesso anche nelle piccole cose i dettagli fanno la differenza. L'ingresso in campo con il '32' sulle spalle e con quella fascia di capitano al braccio ha catapultato i tifosi - e probabilmente anche lui stesso - a qualche estate fa. In panchina c'era sempre Maurizio Sarri e Danilo Cataldi, in assenza di Ciro Immobile, era il leader designato della squadra del suo cuore. Di acqua sotto i ponti oggi ne è passata. Dal Tevere Danilo è passato all'Arno. Da San Pietro al Duomo. Da Roma a Firenze. Mentre Baroni cercava di intraprendere un nuovo percorso nella Capitale, di aprire un nuovo ciclo, Cataldi si trasferiva gli ultimi giorni del mercato estivo 2024 alla Fiorentina di Raffaele Palladino. L'ex tecnico del Monza lo ha messo al centro del proprio gioco, gli ha dato in mano le chiavi della regia come, fino a quel momento, aveva fatto solo un altro allenatore: lo stesso che oggi gioiosamente ritrova in panchina.

LA SEPARAZIONE DALLA LAZIO - Il 12 marzo del 2024, Danilo Cataldi - ricorda l'edizione odierna del Messaggero - era stato tra gli uomini che si erano recati da Sarri per convincerlo a restare. Sotto il tecnico toscano aveva dato il meglio di sé, guidando la sua Lazio a uno storico secondo posto da titolare di un centrocampo stellare. A distanza di due anni da quell'impresa, Cataldi per uno strano scherzo del destino fa ritorno a Formello. Non sembravano destinate ad andare così le cose. I 3 milioni pattuiti con la Fiorentina per il riscatto banalizzavano il suo futuro, lasciando presagire un acquisto a titolo definitivo del cartellino. Eppure, a volte, i grandi amori non devono fare neanche giri così immensi per ricongiungersi.

IL RITORNO E LA VOLONTA' DI SARRI - A volte basta star lontani qualche mese - fisicamente, non sentimentalmente - per far sì che il destino giochi le sue carte e porti tutto a com'era prima. Oggi per Cataldi, e per il direttore sportivo Fabiani, è un giocatore intoccabile, e quel che è accaduto nel 2024 non ha importanza. Come spiega il quotidiano i due si sono messi di traverso, affinché possa restare nella Capitale. E su questi presupposti, nell'amichevole contro la Primavera a Formello: Danilo Cataldi torna a indossare la maglia celeste, il numero '32' sulle spalle e la fascia da capitano al braccio. Così tutto torna al suo posto, com'era prima, com'è giusto che sia.

